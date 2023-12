Halfvarsson friskmeldt til Tour de Ski: – Grønt lys

Calle Halfvarsson er friskmeldt til Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Den svenske langrennsstjernen Calle Halfvarsson deltar i Tour de Ski, til tross for at han nylig testet positivt for korona.