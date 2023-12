Woods håper på hyppigere spill neste år: – Jeg kan fortsatt slå golfballen

NTB

Tiger Woods satser på å kunne spille én turnering i måneden neste år. Formen og golfspillet er i bedring foran sesongen han håper skal markere hans comeback.

47-åringen har hatt mye trøbbel med kroppen siden en alvorlig bilulykke i 2021. I etterkant har han spilt noen turneringer, men har slitt med å bevege seg rundt på golfbanen i fire runder.

Det klarte han i helgen, da han og sønnen Charlie (14) spilte en lagturnering i Florida. Turneringen er for majorvinnere som får ha med seg et familiemedlem.

Woods valgte sin svært lovende sønn Charlie som lagkamerat. Dessuten var datteren Sam caddie for faren på siste runde. Woods-familien endte seks slag bak vinnerlaget Bernhard og Jason Langer.

– Det er mange ting som plager meg mer i kroppen enn ankelen. Jeg har kunnet gå uten problemer. Vi har jobbet veldig hardt, sa Woods etter turneringen.

Woods har spilt to turneringer i desember. I starten av måneden spilte han World Challenge på Bahamas, en turnering han selv er med på å arrangere. Der gikk han én av rundene sammen med Viktor Hovland.

– Vet at jeg kan komme tilbake

Før desember hadde ikke Woods spilt en turnering siden US Masters i april. I etterkant måtte han opereres i ankelen.

Woods sier at formen han har vist i turneringene han har spilt hittil denne sesongen, lover bra.

– Å kunne slå bra og konsekvent har vært godt. Hvis jeg kan fortsette å trene og gjøre de riktige tingene, vet jeg at jeg kan komme tilbake, sa Woods.

47-åringen står med 107 turneringsseirer i karrieren. Han deler rekorden på PGA-touren på 82 triumfer med Sam Snead. Woods har dessuten vunnet 15 majortrofeer.

– Jeg kan fortsatt slå golfballen. Det er bare snakk om å legge inn arbeidet i forberedelsene og gjøre det jeg kan for å være i best fysisk form.

US Open-plass?

Woods peker selv på US Open som en turnering han ønsker å spille neste sesong. Han har ikke automatisk plass der, men det blir trolig hans minste problem.

Ofte får spillere av hans status friplass i de største turneringene.

– Jeg vet ikke om jeg formelt må be dem om å invitere meg eller om jeg må kvalifisere meg. Jeg vet ikke hva prosessen er, sa Woods.

Woods' status blant amerikanske golffans er ikke til å misforstå. På slutten av PGA-sesongen deler touren ut 1,1 milliarder kroner i bonus til de 20 spillerne som får hyppigst omtale i mediene, appellerer mest i sosiale medier og oppnår høyest gjenkjennelsesscore blant USAs befolkning.

Sist sesong scoret Woods nest høyest bak Rory McIlroy til tross for at han bare spilte tre turneringer. Han mottok 129 millioner kroner. Viktor Hovland, som vant PGA-sluttspillet, fikk om lag 52 millioner for sin innsats til å fremme golfspillet.