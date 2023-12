Nyhetsbyrå: Fifa truer med å suspendere Brasil

Brasils landslagstrener Fernando Diniz (til venstre) er her avbildet med den brasilianske fotballpresidenten Ednaldo Rodrigues. En domstol har avsatt Rodrigues på grunn av uregelmessigheter i forbindelse med valget av ham, og Fifa advarer nå om at Brasil kan bli suspendert fra internasjonale kamper på grunn av innblandingen fra myndighetene. Foto: Silvia Izquierdo / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Fifa har i et brev til Brasils fotballforbund advart om at Brasil risikerer at både landslag og klubber kan bli suspendert fra internasjonale turneringer.