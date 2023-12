Nok en seier til Minnesota Wild

NTB

Minnesota Wild slo Boston Bruins 3–2 i en NHL-kamp i ishockey lørdag. Nordmannen Mats Zuccarello er fortsatt skadd.

Boston Bruins David Pastrnack sørget for 1-0-ledelse etter første periode, mens Wilds svenske Joel Eriksson Ek og russeren Kirill Kaprizov sørget for at Wild vant andre periode med 2-0.

I tredje periode sørget Marcus Foligno for at Wild gikk opp i en 3-1-ledelse totalt, mens Bruins Morgan Geekie reduserte for Bruins.

Dermed gikk Bruins på sitt fjerde strake tap, og Kirill Kaprizov kunne notere seg for sin tredje kamp på rad med scoring.

Det er tidligere opplyst at Mats Zuccarello neppe er tilbake etter skade før i romjulen.

Neste kamp for Minnesota Wild blir mot Detroit Red Wings 27. desember.