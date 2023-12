Klopp reagerer på Ødegaard-hands: – Skjønte ikke hvordan det ikke var straffe

NTB

Liverpool fortsatte hjemmestatistikken sin mot Arsenal da de spilte 1-1 og delte poengene i Premier League lørdag kveld.

Arsenal kan likevel feire jul på tabelltoppen. Martin Ødegaard amp; co. har ett poeng ned til Liverpool og Aston Villa på plassene bak.

– Herregud så sterke er de. Den gode nyheten er at vi også er gode, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp til BBC.

Sist Arsenal vant på Anfield er helt tilbake i september 2012 da Lukas Podolski og Santi Cazorla sikret 2-0-seier for gjestene. Det har imidlertid endt med uavgjort i de to siste oppgjørene på Liverpools hjemmebane.

Arsenal fikk imidlertid en fantastisk start på kampen da Ødegaard slo et nydelig frispark rett på hodet til Gabriel Magalhães, som headet gjestene i ledelsen etter bare tre minutter.

Et drøyt kvarter senere traff ballen hånden til Ødegaard innenfor 16-meteren, men til hjemmepublikummets fortvilelse lot dommeren den gå.

– Det er en merkelig situasjon, jeg vet ikke om dommeren ser det. Men da jeg så det, skjønte jeg ikke hvordan det ikke var straffe, sa Klopp.

Topp ti

Rødtrøyene kunne likevel slippe jubelen løs etter en snau halvtime da Mohamed Salah dro av Oleksandr Zintsjenko og banket ballen i nettaket.

– Det er vidunderlig fotball av Liverpool. Det er kunst, fotballkunst. Om du ikke har stjerne i toppen av treet, er dette stjerna hvis du er Liverpool-supporter, kommenterte Roar Stokke på Viaplay.

Scoringen var Salahs 151. i Premier League, noe som gjør han til ligaens 10. mestscorende spiller i historien. Bare Alan Shearer (260 mål), Harry Kane (213), Wayne Rooney (208), Andy Cole (187), Sergio Agüero (184), Frank Lampard (177), Thierry Henry (175), Robbie Fowler (163) og Jermain Defoe (162) har scoret flere.

Tsimikas-skade

Dessverre for vertene ble noe av gleden kortvarig da Bukayo Saka gikk hardt inn i en takling på Kostas Tsimikas, som måtte byttes ut etter bare 35 minutter.

Etter hvilen kom begge lag seg til flere store sjanser, men Trent Alexander-Arnolds skudd i metallet var det nærmeste noen av lagene kom et seiersmål.

Det er duket for et tettpakket juleprogram for Premier League-lagene. Allerede på tirsdag gjester Liverpool Burnley, mens Arsenal tar imot West Ham to dager senere.