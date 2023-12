Ny seier for Minnesota Wild – fortsatt uten skadd Zuccarello

Minnesota Wilds Kirill Kaprizov (97) sørget for andre kamp på rad at Wild vant på overtid. Russeren satte inn Wilds fjerde mål etter knappe fem minutter i ekstraomgangen i 4-3-seieren over Montreal Canadiens. Foto: Matt Krohn / AP / NTB

NTB

For andre gang på rad vant Minnesota Wild etter spilleforlengelse og med Kirill Kaprizov som den som satte inn det avgjørende målet.

For tredje gang på rad var heller ikke nordmannen Mats Zuccarello på banen på grunn av skade.

NHL-oppgjøret gikk av stabelen mot Montreal Canadiens i Montreal. Den endte med samme sluttsifre som forrige kamp mot Bostons Bruins, med 4-3-seier til Wild.

Og akkurat som i forrige kamp mot Bruins, var det russeren Kirill Kaprizov som scoret det forløsende målet i spilleforlegning.

Wild ledet 2-0 etter første periode etter scoringer av Matt Boldy i powerplay og Marco Rossi, mens hjemmelaget gjorde midtperiodens eneste mål ved David Savard.

Canadiens vant tredje periode med 2-1 etter at Nick Suzuki først utlignet for Monteal-laget. Så sørget Brock Faber for at Wild nok en gang gikk opp i ledelsen. Tredje periode endte med at Juraj Slafkovsky sørget for 3-3.

I spilleforlengelsen var det altså Kaprizov som reddet Wild nok en gang. Han hadde allerede notert seg for to assists tidligere i kampen, og etter knappe fem minutter inn i spilleforlengelsen fastsatte han sluttresultatet til 4-3 til Wild.

Mats Zuccarello måtte altså stå over sin tredje kamp på rad.

I NHL går man ikke ut med detaljer rundt skader. I Zuccarellos tilfelle er det bare blitt opplyst at det er snakk om en såkalt «upper-body injury» (skade i overkroppen).

Minnesota Wild har ny kamp mot Bostons Bruins på lørdag, men Zuccarello blir neppe klar før tidligst til romjulens kamper.