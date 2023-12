Real Madrid vippet Girona ned fra tabelltopp med overtidsmål

Lucas Vázquez (til høre) feirer med Antonio Rüdiger etter å ha scoret Real Madrids seiersmål på overtid. Målet sender Real Madrid opp på tabelltopp idet La Liga tar juleferie. Foto: Ricardo Larreina / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Real Madrid lå lenge an til et tungt poengtap borte mot Alavés, men et sent seiersmål gjør at hvittrøyene overtar tabelltoppen fra Girona før julepausen.