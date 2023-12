Gaupset reddet ett poeng for Brann i utrolig Champions League-drama mot Lyon

NTB

Signe Gaupset dukket opp på et hjørnespark og reddet 2-2 og ett poeng for Brann på overtid hjemme mot Lyon i mesterligaen.

2-2-målet kom helt på tampen etter at Brann lenge hadde trykket på for en utligning.

– Spillerne fortjener dette, sa Brann-trener Martin Ho til TV 2 rett etter kampslutt.

Etter noen svært positive åpningsminutter fra Brann, gnistret Lyon til med en klassekontring. I enden av angrepet hamret Amel Majri inn 1-0. Etter 12 minutter doblet Ada Hegerberg Lyons ledelse fra straffemerket i duell med landslagskollega Aurora Mikalsen.

– De er uhyre effektive her Lyon. Brann straffes på det groveste, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes i løpet av åpningskvarteret.

Drøye kvarteret før pause hentet Justine Kielland fram en utsøkt avslutning og reduserte til 1-2.

– Det er et mesterverk, utbrøt TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Etter pause ble Lyon redusert til ti spillere, og med tjue minutter igjen var Nora Eide Lie meget nære å utligne til 2-2. Drøye tre minutter på overtid hamret Gaupset inn 2-2 etter et hjørnespark.

Sist uke tok Lyons stjernegalleri en komfortabel 3-1-seier da lagene møttes i Frankrike.

– Jeg synes vi skapte mye bra forrige uke, så jeg ønsker at vi skal være litt modigere i angrepsspillet. Jeg ønsker aldri å føle at vi ikke kan vinne en kamp. Det kan være tøft å håndtere slike anledninger, men jeg sa til spillerne mine at det av og til føltes som om forrige kamp var en tapt mulighet. Dette er en stor mulighet for spillerne, sa Brann-sjef Ho til TV 2 før avspark.

Senere torsdag skulle Slavia Praha og St. Pölten ha møttes i den andre kampen i puljen, men oppgjøret ble avlyst etter torsdagens skyteepisode i Praha.