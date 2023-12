Flere klubber forplikter seg til Uefa: – Vårt syn har ikke endret seg

NTB

Manchester United og en rekke andre store aktører i europeisk fotball forplikter seg fullt og helt til å fortsette i Uefa-turneringer.

Manchester United var sammen med en rekke andre klubber med i planene med å forme en superliga i 2021, men de trakk seg fort ut, mye grunnet supporternes raseri.

Tidligere torsdag besluttet EU-domstolen at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) brøt konkurranselovgivningen da de blokkerte superligaplanene. Like etterpå gikk selskapet A22, som styrer superligaen, ut med nye planer for å lokke til seg klubber.

Real Madrid og Barcelona er de eneste klubbene som hele veien har støttet superligaen. Det vil ikke United være med på.

«Vårt syn har ikke endret seg. Vi vil fortsette å være forpliktet til Uefa-turneringer og å ha et positivt samarbeid med Uefa, Premier League og andre klubber i ECA (Den europeiske klubbforeningen», skriver klubben på sine nettsider torsdag.

Bayern München og Atlético Madrid har også sent ut likelydende meldinger. Bayern-direktør Jan Christian Dreesen går hardt ut.

– Superligaen er et angrep på de nasjonale ligaene. Bayerns dør til superligaen er stengt, sier Dreesen.

Atlético Madrid sier at klubben ønsker å være med på å «beskytte den europeiske familien».

«Den europeiske familien ønsker ikke superligaen. Tyskland, Frankrike, England, Italia og Spania (sett bort fra Barcelona og Real Madrid), ønsker ikke at superligaen skal bli en realitet», skriver hovedstadsklubben.

Inter, Monaco, Paris Saint-Germain, Roma, Sevilla og Borussia Dortmund er blant storklubbene som følger etter.