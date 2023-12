John Arne Riise gir seg som Avaldsnes-trener etter degraderingen

NTB

Avaldsnes går inn i en ny sesong uten John Arne Riise som hovedtrener. Han slutter etter at fotballklubben ble kastet ut av Toppserien.

Det bekrefter han selv på Facebook.

– I dag skriver jeg med et tungt hjerte for å dele noen nyheter. Etter to utrolige år har jeg bestemt meg for å trekke meg som trener for Avaldsnes sitt damelag, skriver Riise.

Den tidligere Liverpool-spilleren har trent Karmøy-laget de to siste sesongene. I begge styrte han Avaldsnes unna nedrykk etter seier i kvalifiseringen.

Likevel skal rogalendingene spille i kvinnenes 1. divisjon i 2024. Avaldsnes er fratatt elitelisensen på grunn av klubbens økonomi.

– Denne avgjørelsen påvirker ikke bare klubben, men også hele samfunnet rundt oss, skriver Riise i Facebook-innlegget og fortsetter:

– Etter mye tankevirksomhet har jeg innsett at min avgang kan bidra til klubbens framtidige stabilitet og vekst. Jeg tok opp denne muligheten av egen fri vilje fordi jeg visste at dette kunne redde klubben og ikke minst trenerteamet mitt.

Avgangen var ventet. Dagbladet skrev allerede i forrige uke at den var på trappene, og tirsdag kveld skrev Haugesunds Avis at alt tydet på at Riise var ferdig i Avaldsnes.

Riise gikk i gang med trenerkarrieren i Flint Tønsberg foran 2020-sesongen i 3. divisjon for menn, men det året ble det ikke spilt noen seriekamper på grunn av coronapandemien.

Han ga seg i Flint-jobben etter nedrykket i 2021.