Minnesota Wild snudde til seier i spilleforlengelse

Mats Zuccarello (til venstre) spilte ikke tirsdagens NHL-kamp på grunn av skade, men radarpartner Kirill Kaprizov (til høyre) sørget for at Wild vant kampen mot Boston Bruinsetter sitt mål på overtid. Foto: Pontus Hššk / NTB

NTB

Minnesota Wild – fortsatt med en skadd Mats Zuccarello på sidelinjen – snudde tirsdagens kamp mot Boston Bruins og vant 4–3 etter spilleforlengelse.

Bortekampen mot Boston Bruins tok ikke ordentlig av før i siste periode.

Etter første periode sto det 2–1 til hjemmelaget, etter at Wilds svenske Marcus Johansson først sørget for ledelse før Bruins scoret to ganger på rappen. Andre periode ble målløs.

I tredje periode førte mål fra Kirill Kaprizov og Ryan Hartman til at Wild gikk opp i ledelsen igjen, men på tampen av perioden utlignet hjemmelaget Bruins.

Dermed gikk oppgjøret til spilleforlengelse hvor Kaprizov sørget for vinnermålet til Minnesota Wild.

Kampen var den andre på rad uten en skadd Mats Zuccarello i troppen.

Det gjenstår to bortekamper for Minnesota Wild før laget tar juleferie. Torsdag mot Montreal Canadiens og lørdag et nytt møte med Boston Bruins.