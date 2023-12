Hoppsjefen hardt ut mot alpinkomiteens forslag: – På grensen til uansvarlig

NTB

Hoppsportens økonomi er på agendaen når skistyret skal vedta 2024-budsjettet. Innspill fra alpinleiren får hoppernes sportssjef Clas Brede Bråthen til å rase.

Han reagerer sterkt på at alpinkomiteen har stilt seg bak et forslag som går ut på at hopp kutter sine usikre inntekter fra 40 til 10 prosent neste år.

– Det er på grensen til uansvarlig. Det handler om at vi må kutte dramatisk mye, og det lar seg ikke i praksis gjennomføre heller. Ikke uten at man da legger ned hoppsporten, sier Bråthen til NRK.

Tiltaksplan for hopp er på bordet når styret i Norges Skiforbund tirsdag behandler budsjettet for 2024. I møtet er alle de seks grenene representert.

VG har også omtalt forslaget fra alpint. Ifølge avisen har alpinleder Ola Evjen i et internt skriv anbefalt skistyret å si nei til foreslått budsjett for hoppsporten. Han mener tallene er urealistiske og økonomisk uforsvarlige.

Bråthen mener derimot at det lar seg gjøre å hente inn 8 til 9 millioner kroner i sponsorpenger i 2024 uten å måtte kutte.

– Jeg kan ikke tro noe annet enn at Norges Skiforbund ønsker å bevare hoppsporten og har troen på at den kan gjenreises kommersielt til det nivået den var på før NSF satte oss i den situasjonen vi nå er i, sier Bråthen til NRK.

De siste årene har hoppleiren slitt med å skaffe nye, store sponsoravtaler.