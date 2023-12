Ridderrennet fikk tidlig julegave – én million ekstra fra statsbudsjettet

Prinsesse Märtha Louise er ledsager for Helena Grinaker Paulsen under Ridderrennet 2019. Foto: Bjørnar Smestad / NTB

Foreningen Ridderrennet har fått én million kroner ekstra fra årets statsbudsjett til sine arrangementer i 2024.

Det kommer fram i en pressemelding tirsdag. Fra før var det bevilget 2,5 millioner kroner fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

– Denne fabelaktige julegaven gir oss kraft og motivasjon. Pengene betyr utrolig mye for oss, men minst like viktig er anerkjennelsen av vårt arbeid, sier styreleder Tom Bratlie i Foreningen Ridderrennet.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery forklarer valget med å gi ekstra midler til foreningen slik:

– Ridderrennet er en unik arena for idrettsglede, mestring og samhold. Foreningen gjør en kjempejobb, hvert år, for at alle skal kunne delta i idrett. Dette arbeidet ønsker vi å styrke med ekstra midler.

Foreningen Ridderrennet ble opprettet i 1964 og arrangerer fire årlige arrangementer.

– De ekstra midlene skal gå til vårt arbeid med å bidra til en aktiv og meningsfull hverdag for alle, skape møteplasser og sørge for at enda flere kan ta del i våre aktiviteter gjennom året, sier Bratlie.