OL-billetter til over 10.000 kroner – friidrettspresidenten er bekymret

NTB

Verdens friidrettstopp Sebastian Coe mener at de dyre billettprisene til Paris-OL kan bli problematisk. Enkelte billetter koster over 10.000 kroner.

Ifølge AFP ønsker Coe, som er president i Det internasjonale friidrettsbundet (WA), at utøvernes familier skal få særlig prioritet av arrangørene. Han er bekymret for at de vil kunne gå glipp av høydepunktet i karrierene til familiemedlemmer som følge av de høye prisene.

– Det er mitt ansvar å sørge for at sporten vår blir levert i et best mulig miljø og at de franske arrangørene gjør alt de kan for å fylle stadioner, selv om billettprisene som vi vet er høye, sier Coe.

Han erkjenner at Paris-OL vil bli det dyreste noensinne, både for idrettsforbundene og for fansen.

– Vår bekymring vil alltid være at vi gjerne ønsker å ha fans på stadion som ser konkurransene til rimelige priser, samt at vi sørger for at sporten vår vokser – spesielt når det kommer til utøverne og deres familier, sier han og fortsetter:



– Jeg synes det er viktig at det tas hensyn til familiene når utøvere – uansett idrett – kommer til et stort mesterskap, sier han.

De dyreste billettene som nå ligger ute for salg koster 980 euro, tilsvarende 11 100 norske kroner. Det finnes imidlertid billetter som er tilgjengelig for 90 euro, som tilsvarer rundt 1000 norske kroner.

De olympiske lekene i den franske hovedstaden går fra 26. juli til 11. august neste år.