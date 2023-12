Håndballjentene røper sykdom før VM-finalen: – Har vært litt forkjølet

Stine Ruscetta Skogrand røper at hun har vært syk før VM-finalen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Les mer Lukk

Håndballjentene ble ett hakk for små mot Frankrike under søndagens VM-finale. Etterpå avslørte de at flere av spillerne hadde influensa-symptomer.