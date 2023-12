Fransk VM-jubel: Norge ned fra tronen etter 28-31-tap

De norske håndballjentene falt som tittelforsvarer da Frankrike vant VM-finalen 31-28. Hektiske sluttminutter var ikke nok for Norge.

Dermed klarte ikke Norge noe hattrick i mesterskap. Laget vant EM i fjor og VM året før.

– Vi taper for et bedre lag i dag, både i forsvar og angrep. Vi gjør mange feil, spesielt i de siste fem minuttene – da vi egentlig ikke har råd til å gjøre feil, sa Henny Ella Reistad til Viaplay.

Norge ledet for siste gang på stillingen 10-9 i første omgang. Men tross et desperat forsøk mot slutten, gikk det ikke veien for Katrine Lunde og co.

– Det er selvfølgelig tungt, men Frankrike var bedre enn oss i dag, sa kaptein Stine Bredal Oftedal, som også var frustrert over alle de norske feilene i finalen.

Hele 18 tekniske feil ble det på Norge, og da er det ikke lett å vinne en finale i VM.

Tilnærmet katastrofe

De franske spillerne havnet i en jubelmølje ute på banen mens de norske jentene forsøkte å holde tårene tilbake.

– Vi får vise god sportsånd, og så tar vi dem i OL, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson under den siste timeouten.

1.-omgangen var tilnærmet katastrofe forsvarsmessig for Norge. 80 prosent av de franske skuddene gikk inn, og forutsetningene for keeperne Silje Solberg-Østhassel og Lunde var ikke særlig gode.

Kari Brattset Dale etter finalen i håndball-VM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Frankrike hadde omtrent de samme utfordringene å stri med. Det gjorde at Norge likevel var med i kampen på stillingen 17-20 ved pause.

Det ble til 17-21 like etter pause. Det startet altså ikke særlig bra, men Lunde stoppet et skudd like etter.

Kort etter bommet Frankrike på en helt åpen sjanse. I stedet fikset Stine Bredal Oftedal 18-21. Da var det tilløp til håp i Boxen-hallen for de 3-4000 norske tilskuerne.

Holdt unna

I VM for to år siden snudde Norge et tilsvarende utgangspunkt mot Frankrike, men det gikk ikke denne gangen tross et sterkt forsøk.

Lunde spilte meget godt i store deler av andreomgangen og bidro til at Norge kom opp bare ett mål (25-26) bak Frankrike.

Den regjerende OL-vinneren holdt unna og slo Norge for andre gang i dette mesterskapet. I hovedrunden i Trondheim endte det med fransk 24-23-triumf.

Norge gjorde noen unødvendige feil i andreomgangen av søndagens finale. Det bidro til at Frankrike ikke ble presset helt i senk.

15 medaljer

Frankrikes Tamara Horacek under finalen i håndball-VM mellom Frankrike og Norge i Jyske Bank Boxen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Finalen kunne blitt Hergeirssons tiende gull og siden han overtok jobben etter Marit Breivik sommeren 2009.

I stedet endte kvelden med den 15. medaljen.

Bare i 2013 (VM, 5. plass), 2018 (EM, 5. plass) og 2019 (VM, 4. plass) har laget hans misset i plass blant de tre beste.

I juli og august neste år skal Norge ut på OL-jakt. Hittil har det blitt to norske olympiske gull (2008 og 2012).