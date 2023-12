Landslagstrener om hopp-fall: – Trolig langtidsskade

NTB

Den norske skihopperen Anna Odine Strøm skadet kneet under kvinnenes storbakkerenn i sveitsiske Engelberg fredag. Det ser ut til å være en langtidsskade.

– Det er nok en langtidsskade i kneet, ja. Veldig kjedelig og vondt for Anna selvfølgelig, og de andre jentene på laget, sier landslagstrener Christian Meyer til Dagbladet.

Han sier at de venter på svar fra MR-undersøkelse, men at det ikke ser lovende ut for den norske skihopperen.

Seieren i rennet gikk til franske Josephine Pagnier.

Strøm landet på 128 meter i den første omgangen. Det holdt til en 4.-plass før alt skulle avgjøres. I andre omgang gikk det galt for Strøm, som etter landingen fikk et utslag på skiene og pådro seg en vond smell i snøen.

– Det har blitt meldt på den norske teamradioen at hun har vondt i kneet, sa Viaplay-ekspert Anders Jacobsen etter fallet fredag.

Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) skrev i en oppdatering fredag at Strøm har vært gjennom en sjekk av kneet, men at den norske hopperen vil bli undersøkt ytterligere hjemme i Norge.

25-åringen har tre verdenscupseirer i karrieren. Samtlige kom sist sesong.

Canadiske Alexandria Loutitt satte ny bakkerekord for kvinnene i Engelberg med 139 meter. Hun ble nummer to.

Eirin Maria Kvandal hoppet ned til 12.-plass i den første omgangen, men 22-åringen valgte å stå av finaleomgangen på grunn av landingsforholdene i bakken.

Thea Bjørseth og Silje Opseth ble henholdsvis nummer 32 og 33, og ingen av de to fikk dermed hoppe i finaleomgangen.

Eirin Maria Kvandal hoppet best blant de norske da hun sammen med Strøm, Bjørseth og Opseth tok seg videre fra kvalifiseringen torsdag kveld.