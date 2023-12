Starts styreleder stiller ikke til gjenvalg

NTB

Ole Magnus Skisland har funnet seg en ny jobb og gir fra seg vervet som styreleder i fotballklubben Start.

Det opplyser klubben torsdag.

Skisland har vært styreleder i sørlandsklubben i to år.

– I november ble det klart at jeg kommende vår trer inn i stillingen som leder for avdeling for kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune. Dette er en stilling som ikke lar seg kombinere med å være styreleder i IK Start, og jeg kommer derfor til å gå av på årsmøtet, sier Skisland i en uttalelse.

Start spilte nylig opprykkskvalifisering i Eliteserien, der de tapte på walkover for Bryne etter at banen ikke var i forsvarlig tilstand. I etterkant har daglig leder i klubben, Terje Marcussen, gått fra sin stilling.

Skisland trer av som styreleder i det som er en krevende tid for Start. Klubbens økonomi er dårlig.

– Den økonomiske situasjonen vi står i er krevende. Denne skulle gjerne vært løst. Realiteten er brutal, og sesongen 2024 blir noe helt annet enn det de foregående sesongene har vært med tanke på handlingsrom. Når det er sagt så jobbes det intenst med dette fra styret og administrasjonens side, og vi har mange dyktige støttespillere som vil Start vel. Det gledelige opp i det er at vi har kontroll på økonomien, selv om den er dårlig, sier Skisland og legger til at han har stor tro på at Start kommer styrket ut av situasjonen.