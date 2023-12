Kilde snytt i sesongens første utforrenn

NTB

Aleksander Aamodt Kilde lå an til å vinne vinterens første fartsrenn i verdenscupen, men fra startnummer 34 slo Bryce Bennett til i Val Gardena-utforen.

Torsdagens renn var forkortet fra super-G-start. Bennetts tid var nesten 40 sekunder raskere enn den beste på tirsdagens trening da hele løypa ble kjørt.

– Rennet er ikke over før alle amerikanere er i mål. Det har nesten blitt et lite visdomsord, kommenterte Kjetil Jansrud på Viaplay.

Fra startnummer seks satte Odermatt standarden da den regjerende verdenscupvinneren kjørte inn til solid ledelse, 43 hundredeler foran canadiske Cameron Alexander.

Fire startnumre senere kom Kilde og satte erkerivalen på plass. Riktignok skjedde det med bare to hundredeler.

– Da er vi i gang, og kampen vår er i gang med en gang også. Det er definitivt et rått race . Nå er vi i gang, så da kan jeg smile bredt, sa Kilde til Viaplay og refererte til den evige duellen med Odermatt.

Holdt ikke

Kommentatorduoen Kjetil Jansrud og Kjetil André Aamodt lot seg imponere over den nye norske fartskongen.

– Det er Kilde på sitt aller, aller best. Er det mulig?! utbrøt Jansrud under Viaplays sending.

– Her trodde vi at Odermatt hadde satt en tid som var helt umulig å ta, men han har superkrefter, Aleksander Aamodt Kilde, istemte Aamodt.

Dessverre for Kilde kom Bennett fra startnummer 34 og knappet førsteplassen, tre hundredeler foran Lommedalen-gutten.

I mål kom Adrian Smiseth Sejersted til en skuffende 16.-plass, men har siden falt flere hakk og er i øyeblikket nummer 25.

Kilde har ved flere anledninger uttalt at Val Gardena er favorittstedet hans på verdenscupkalenderen. Før torsdagens utforrenn sto han med fem seier og totalt sju pallplasser i Saslong-traseen.

Markus Nordgaard Fossland skal også i aksjon. Han starter på startnummer 51.

Mange avlysninger

Etter at samtlige av sesongens første fartsgrensene ble avlyst, kom endelig utforkanonene i gang med sesongen i Nord-Italia.

Fartsløperne har hatt en tung start på vinteren etter at først rennene i Zermatt-Cervinia røk på grunn av for mye snø, før også fartshelgen i Beaver Creek gikk dukken grunnet dårlig vær.

Kilde kommer fra en fantomsesong, hvor han satte norsk rekord med sine åtte seirer i 2022/23. Lommedalen-gutten vant også utforcupen.

Erstatter Zermatt

Kilde kjørte ut i første omgang i verdenscupåpningen i Sölden og valgte å stå over storslalåmrennet i Val d'Isère. Dermed ble torsdagens utforrenn det første han kom i mål i denne sesongen.

Torsdagens renn er en erstatning for et av de avlyste i Zermatt-Cervinia. Fredag skal det kjøres super-G, før det er klart for nok et utforrenn lørdag.

Søndag og mandag skal storslalåmløperne i aksjon i Alta Badia, før det skal kjøres slalåm på bittelille julaften i Madonna di Campiglio