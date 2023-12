Putin hardt ut mot OL-krav: – Kommer til å begrave den olympiske bevegelsen

NTB

Russlands president Vladimir Putin gir ikke et klart ja til russisk deltakelse i Paris-OL. Torsdag angrep han IOC på en sjelden pressekonferanse.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) besluttet nylig å la russiske og belarusiske enkeltutøvere få delta i neste års sommerleker. De må stille som nøytrale og oppfylle flere krav.

Blant dem er at de ikke kan støtte den russiske krigføringen i Ukraina eller ha tilknytning til landenes militære eller etterretning. Putin reagerer på vilkårene.

– Fortsetter de på denne måten, kommer de til å begrave den olympiske bevegelsen.

Uttalelsen kom under Putins første pressekonferanse på to år. Han anklaget videre IOC for å forvrenge ideene til OLs grunnlegger Pierre de Coubertin.

Presidenten ga uttrykk for at han ønsker russisk deltakelse i Paris, men la til at man må gå grundig gjennom IOCs krav.

– Vi må se på betingelsene som IOC har lagt fram. Hvis de ønsker å holde idrettsutøvere fra CSKA og Dinamo ute og kutte lederne våre, må sportsdepartementet og OL-komiteen «ta en informert beslutning», sa Putin, ifølge VG.

CSKA har tradisjonelt vært hærens idrettsklubb, mens Dinamo har vært klubben for ansatte i innenriksdepartementet. Hos sistnevnte inngår etterretningstjenesten FSB, spesialstyrker og politiet.