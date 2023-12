Sundlings trener bekymret etter covidsykdom: – Skal skynde oss sakte

Jonna Sundlings trener er bekymret etter at langrennsstjernen har vært syk med corona.

NTB

Kan den svenske langrennsstjernen Jonna Sundling komme i formen til Tour de ski? Det bekymrer trener Magnus Ingesson seg for at ikke går.

– Det kan ta tre til fire uker. Covid kan sette sine spor. For enkelte kan det ta opptil tre måneder, sier Ingesson.

Dagen etter verdenscupåpningen i Ruka i slutten av november kom meldingen om at Jonna Sundling hadde blitt syk med covid-19.

OL- og VM-gullvinneren hadde også mer alvorlige symptomer enn landslagskollegene som ble syke samtidig.

Sundling har imidlertid begynt å trene og torsdag skal hun ta en test for å sjekke status på kroppen. Det gjøres ved å gå på rulleski på en stor tredemølle.

– Da får vi verdien av hvor hun er akkurat nå og får se svart på hvitt der vi har henne, sier treneren.

Sundling står over helgens verdenscuprenn i Trondheim for å sikre start i Tour de Ski, som er sesongens høydepunkt da det ikke er noe stort mesterskap denne vinteren. Touren starter i Italia 30. desember.

– Vi skal skynde oss sakte med tanke på at hun ble veldig syk. Det er viktig å være litt forsiktig i starten. Erfaring fra tidligere viser at det sjelden er bra å kjøre for hardt etter covid-sykdom, sier Ingesson.