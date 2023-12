Tyrkisk dommer skrevet ut fra sykehuset etter skandaleangrepet

NTB

Dommer Halil Umut Meler, som ble overfalt etter en ligakamp i Tyrkia mandag, kunne onsdag forlate sykehuset.

Dommeren ble behandlet for et brudd i ansiktet etter at Ankaragucu-president Faruk Koca stormet banen og slo ham ned etter oppgjøret mot Rizespor.

Dommeren gikk i bakken og hadde i etterkant en stor kul under øyet. Han fikk også spark i ansiktet fra andre involverte da han lå nede etter slaget.

Meler gikk ut av Ankaras Acibadem-sykehus og hilste på alle mediene som hadde møtt opp, før han satte seg inn i en bil. Sykehusets overlege Mehmet Yorubulut fortalte journalistene at dommeren var ved godt mot.

– Han har ingen andre problemer enn hevelsen i øyet, sa Yorubulut og la til at bruddet ville leges innen kort tid.

Koca og to andre involverte ble tirsdag pågrepet for å ha «skadd en offentlig tjenestemann».

Fotballforbundet skal etter planen holde et møte senere onsdag for å avgjøre en eventuell gjenopptakelse av ligakamper i Tyrkia. Tirsdag satte forbundet i gang en etterforskning av hendelsen og bestemte å stanse kamper i alle landets ligaer på ubestemt tid.