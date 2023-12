Vålerenga: Spillere og trenere må ned 20-25 prosent i lønn

NTB

Vålerenga må ta grep etter nedrykket. Allerede dagen derpå bekrefter klubben tunge kutt i økonomien.

Det kommer fram en i en statusmelding Oslo-klubben har lagt ut på sine nettsider.

«For Vålerenga Fotball Elite innebærer nedrykket en lønnsreduksjon for spillere og trenere på 20-25%. Spillerlogistikken blir påvirket av et nedrykk. Slik er mekanismene i fotballen», skriver VIF.

Det blir også opplyst at nettoinntektene reduseres med mellom 15 og 20 millioner kroner.

Søndag rykket Vålerenga ned fra Eliteserien etter å ha tapt kvalifiseringsfinalen mot Kristiansund over to kamper. Laget vant borteoppgjøret 2-0, men KBK slo tilbake med samme sifre i Oslo. Etter to målløse ekstraomganger vant nordmøringene 5-4 på straffer.

Det er første gang siden 2001 at Vålerenga blir å se på nivå to i norsk fotball.