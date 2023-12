Mørk etter norsk VM-smell: – Vi hadde en dårlig dag

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson under VM-kampen i håndball mot Frankrike. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

De norske håndballjentene rotet vekk VM-seieren mot Frankrike etter dramatiske sluttminutter. Det gjør veien videre mer vrien.

Stine Skogrand fikk sjansen i sluttsekundene, men traff keeperen. Uavgjort hadde gitt Norge puljeseier og Tsjekkia i kvartfinalen.

– Vi hadde ikke helt oversikt over hvor mye tid som var igjen. Jeg hadde ikke den beste vinkelen, men håpet jo at skuddet skulle gå inn, sa Skogrand til NTB etter 23-24-tapet.

Norge gjorde hele tolv tekniske feil mot Frankrikes sju, og det er en av hovedgrunnene til at det ble nederlag.

Norge vant keeperkampen ganske klart, og det er ikke ofte laget da taper kamper.

Nå venter Nederland i kvartfinalen torsdag. Nederlenderne vant VM i 2019, men har ikke klart medalje i de fire mesterskapene siden da. Nå er flere profiler tilbake på et mer solid landslag.

Norge sjokkbehandlet Frankrike fra start. Keeper Silje Solberg-Østhassel hadde to perleredninger, og ytterligere tre skudd gikk utenfor eller i tverrliggeren.

Norge scoret på sine tre første skudd og gikk opp i 3-0.

– Det var magisk. Det er ikke utenkelig at det blir stående som kampens mål, sa Viaplays ekspertkommentator Gunnar Pettersen etter en Nora Mørk-suser til 5-3.

Smeller

Men det jevnet seg ut. På veien måtte både Henny Ella Reistad og Solberg-Østhassel (ikke på banen mer i omgangen) få behandling på sidelinjen. De ble truffet i ansiktet av en albue og en ball.

Frankrike tok ledelsen for første gang på 7-8 etter at deres forsvarsspill ødela rytmen i Norges angrep. Det førte til mange tekniske feil av de norske spillerne og billige ballbesittelser til Frankrike.

43-årige Katrine Lunde kom inn i målet etter Solberg-Østhassels skade og fikk sterke 54 i redningsprosent inn mot pause. Det gjorde at Norge hadde 12-12 ved halvtid.

Låste

Duellen fortsatte også i 2.-omgangen, men regjerende OL-vinner Frankrike var best etter å ha sikret seg 14-17-føring (38 minutter), mye takket være et bunnsolid forsvarsspill.

– Vi har en dårlig dag. Det er ikke mange av oss som «topper» i dag dessverre. Vi stresset litt. Så er det jo slik at det er viktig å tape de kampene man kan tape, sa Mørk til NTB etter tapet.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson medga også at spillerne ikke fant nivået han håpet på.

– Det ble en litt typisk kamp mot Frankrike. Vi klarte ikke helt å finne rytmen og flyten i angrepsspillet, og vi var kanskje ikke gode nok til å lage bruddene vi ønsker i forsvar. Jeg føler at vi var på 80 prosent i mye av det vi gjør i store deler av kampen, sa han til TV 3.

– Vi nådde bare delvis opp, la han til.

I VM for to år siden møttes lagene i finalen. Da ledet Frankrike soleklart kort før pause, men Norge reduserte et par ganger. I andreomgangen var det nesten bare norsk på banen. Norge vant 29-22.

Vanskeligere

Det vil være en overraskelse om Norge taper kvartfinalen mot Nederland. Likevel blir motstanden langt mer vrien enn Tsjekkia, som var det andre alternativet.

I en mulig semifinale kan det norske laget blant andre støte på Danmark, Sverige eller Tyskland.

Alle disse lagene spiller kamper i hovedrunden mandag. Først ved 22-tiden den kvelden vil kvart- og semifinaleoppsettet foreligge.

Hergeirsson valgte samme kamptropp som mot Slovenia. Det gjorde at mesterskapsdebutantene Olivia Lykke Nygaard (keeper) og Maja Furu Sæteren satt på tribunen søndag.