Tårevåt Heidi Weng med kjempeløp og pallplass i Östersund: – Jeg så mørkt på alt

Heidi Weng levert et kjempeløp i Östersund. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Heidi Weng leverte et svært godt løp på 10-kilometeren i Östersund, men måtte til slutt se seg slått av Jessie Diggins.

Verdenscupleder Diggins slo Weng med 23 sekunder i Östersund. Det var Diggins' annen strake verdenscupseier på 10 kilometer fri teknikk.

Amerikaneren vant også 10-kilometeren i Gällivare sist helg. Da ble Lotta Udnes Weng beste norske kvinne med 6.-plass.

Søndag var det Heidi Weng som leverte en solid prestasjon. Det endte med annenplass foran tyske Victoria Carl.

– Akkurat nå kjenner jeg at jeg blir litt rørt. Det har vært tungt de fire siste årene og det har vært en lang vei. Jeg følte meg veldig bra i sommer og høst, men så har det gått litt dårligere i det siste. Jeg har bare måttet tenke at jeg er god nok, sa Weng til Viaplay mens tårene trillet.

Det var hennes 105. pallplass i verdenscupen.

– Så mørkt på alt

Helt siden et fall på glattisen i 2022 har Weng slitt med store hodesmerter. Denne sesongen ser ting lysere ut.

– Smertene er ikke helt borte, men jeg klarer å leve med dem og prøver så godt jeg kan. Det er kjipt på dårlige dager, men samtidig ekstremt mye bedre enn forrige sesong. Det viser at det går riktig vei, og det er det viktigste. Ting føles mer normalt, sa 32-åringen til NTB i midten av november.

Søndag viste hun at kroppen spiller på lag igjen.

– Jeg så mørkt på alt som var for ett år siden, og nå klarer jeg nesten å gå like fort som Jessie på to runder. Det er helt utrolig, sa Weng.

De svenske profilene skuffet i distanserennet på hjemmebane. Ebba Andersson ble beste svenske på 9.-plass.

Verdenscupvinneren fortsatt ute

Regjerende verdenscupvinner Tiril Udnes Weng er fortsatt på sidelinjen etter coronasykdom i sesonginnledningen. Det er ikke kjent når hun er tilbake i konkurranse.

Lotta Udnes Weng, Anne Kjersti Kalvå, Margrethe Bergane, Kristin Austgulen Fosnæs og Julie Bjervig Drivenes gikk også rennet. Kalvå var nest beste norske, 56 sekunder bak Diggins.

Bjervig Drivenes erstattet en syk Astrid Øyre Slind i rennet. Hun skal også gå i Trondheim neste helg etter seieren i norgescupen på Gålå for én uke siden. Bjervig Drivenes er del av skiforbundets utviklingslag.

Kommende helg er det prøve-VM i trønderhovedstaden, der det skal konkurreres i sprint fristil, 20 kilometer med skibytte og 10 kilometer klassisk.