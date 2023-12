Wiklund ustoppelig igjen – tok sesongens tredje verdenscupseier

Ragne Wiklund avbildet under verdenscupen på skøyter i Stavanger nylig. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Ragne Wiklund (23) er fortsatt ubeseiret på 3000 meter i vinterens verdenscup på skøyter. Fredag fikk hun vinnertiden 4.06,69 i Polen.

Seieren var Wiklunds åttende i verdenscupen totalt. Hun har vunnet samtlige tre løp som har vært på 3000 meter hittil i sesongen.

Forrige måned var hun øverst på pallen i Obihiro (Japan) og Beijing (Kina). Forrige helg var ikke distansen på programmet da verdenscupen var innom Stavanger.

Wiklund slo Marijke Groenewoud fra Nederland med 34 hundredels sekund tross en litt svak sisterunde. Det er andre gang på rad at hun vinner 3000-meteren i Tomaszow Mazowiecki.

– Hun er litt ut av det på oppløpet, men det holder inn, sa VGTVs skøytekommentator og tidligere landslagsløper Ida Njåtun under sendingen.

Senere viste det seg at Wiklunds farligste konkurrenter også fikk det seigt på tampen.

– Det er bare å gratulere det norske laget med prestasjonen Ragne leverer. For et nivå hun holder. Rent tidsmessig var det spennende, men det ble ikke gått raskt her i dag, sa Njåtun da triumfen var klar.

Tidligere på kvelden gikk Håvard Holmefjord Lorentzen inn til 12.-plass på 1000-meteren. Bergenseren har vist gode tegn i det siste, men denne gangen stemte det ikke helt. Han noterte tiden 1.10,13 og var 1,49 sekunder bak vinneren Jordan Stolz (USA).