Friidrettens standpunkt står fast – ingen nøytrale utøvere i OL

NTB

I friidrett blir det verken russisk eller belarusisk OL-deltakelse i Paris. Døren holdes stengt selv om andre idretter åpner opp.

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) har ingen planer om å endre holdning i spørsmålet om å slippe til russere og belarusere i neste års sommerleker.

– Du vil kanskje se noen nøytrale utøvere fra Russland og Belarus i Paris, men det skjer ikke i friidrett. Posisjonen vi tok og har hatt hele veien, forblir uendret, sa WA-president Sebastian Coe på en pressekonferanse fredag.

Han la til at standpunktet er blitt støttet så å si uten motstemmer i friidrettsmiljøet.

Uttalelsene kom få timer etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet opp for at russiske og belarusiske utøvere kan delta i OL under strenge prinsipper om nøytralitet.

Blant kravene er at ingen av utøverne kan ha noen forbindelse til landenes militære eller etterretningstjeneste. Det vil heller ikke bli russiske eller belarusiske flagg å se under OL og heller ingen avspilling av nasjonalsangene.

Coe mener det er riktig av IOC å la det være opp til de internasjonale særforbundene å si ja eller nei til russisk deltakelse.

– De gjør det man føler er best for sin idrett. Og det har vårt styre gjort i denne saken.

Selv har Coe væt IOC-medlem siden 2020.