IOC aksepterer russiske og belarusiske utøvere i Paris-OL

NTB

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har bestemt at russiske og belarusiske utøvere kan delta i OL i Paris til sommeren som nøytrale.

– Styret i IOC har bestemt at individuelle nøytrale utøvere som har kvalifisert seg gjennom det eksisterende kvalifiseringssystemet til de internasjonale forbundene, kan delta i OL 2024, heter det i en uttalelse fra IOC.

IOC nektet lenge utøvere fra Russland og Belarus å delta i internasjonale konkurranser på grunn av krigen i Ukraina. Dette ble lempet på tidligere i år, men gjaldt ikke OL.

For noen måneder ble det gitt grønt til at utøvere fra både Russland og Belarus kunne delta i Paralympics som nøytrale utøvere med visse begrensninger.

IOC opplyser at det per nå kun er åtte utøvere fra Russland og tre fra Belarus som er kvalifisert til OL-deltakelse. Til sammen har 60 utøvere fra Ukraina kvalifisert seg.

Ett av kravene for å kunne delta er at ingen av utøverne kan ha noen forbindelse til landenes militære eller etterretningstjeneste. Det vil heller ikke bli russiske eller belarusiske flagg å se under OL og heller ingen avspilling av nasjonalsangene.

Dobbeltmoral

Invitasjonen til å delta gjelder kun individuelle utøvere, ingen lag fra de to landene får konkurrere i Paris.

Russland har lenge beskyldt IOC for dobbeltmoral. De har anklaget IOC for å håndtere konflikten mellom Israel og Palestina annerledes enn den mellom Russland og Ukraina. Russland satte fram krav til IOC.

– Vi krever at IOC klart og utvetydig avvikler praksisen med dobbeltmoral og strengt anvender lik behandling av alle idrettsutøvere uten unntak og uten diskriminering på noe som helst grunnlag, sa talskvinnen Maria Zakharova til Tass.

Tonen var ikke mindre krass etter fredagens avgjørelse.

– Dette går mot alle grunnleggende prinsipper i idretten. Det skader selve OL, ikke russisk idrett. Tilnærmingen er uakseptabel, sa Russlands idrettsminister Oleg Matytsin i en kommentar.

IOC utestengte Russland og Belarus fra internasjonale idrettsarrangementer etter at russiske styrker invaderte Ukraina i februar 2022.

Kritikk

Tidligere i år kom imidlertid OL-toppene med en anbefaling om å la russere og belarusere vende tilbake til idretten under strenge nøytralitetsprinsipper.

Det førte raskt til skarp kritikk fra flere hold.

Anbefalingen gjaldt ikke neste års sommer-OL i Paris og vinter-OL i Milano Cortina i 2026. Det ble varslet en beslutning rundt dette senere. Den beslutningen kom altså fredag.

OL arrangeres fra 26. juli til 11. august.

Idrettsprofiler i Norge har markert sterk motstand mot å inkludere russiske utøvere i internasjonale konkurranser. I en uttalelse reagerer idrettspresident Zaineb Al-Samarai slik på fredagens nyhet:

– Vi er skuffet over at det nå åpnes opp for nøytrale individuelle utøvere med russisk og belarusisk pass i OL. Norsk idrett fordømmer Russlands aggresjon og invasjon i Ukraina.