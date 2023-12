Høgmo klar for japansk storklubb: – Det er mange følelser akkurat nå

NTB

Den norske trenerveteranen Per-Mathias Høgmo fortsetter trenerkarrieren i Japan. 64-åringen forlater svenske Häcken etter en suksessrik periode i klubben.

Urawa Red Diamonds opplyser om ansettelsen i egne mediekanaler. Häcken bekrefter Høgmos avgang.

– Jeg er veldig spent etter å ha tatt på meg rollen som manager for Urawa Red Diamonds. Jeg er stolt over å være nordmann og skulle ha ansvar for denne fantastiske klubben. Det er en ære, og jeg gleder meg til å ta fatt på en ny reise sammen med spillere, ansatte og alle i klubben, sier Høgmo i en pressemelding.

Til Häckens nettsider sier han:

– Jeg føler meg veldig takknemlig over å ha vært med på denne reisen med klubben, sier nordmannen om tiden i Sverige.

Slutt torsdag

Høgmo forlater Häcken etter europaligakampen borte mot Qarabag førstkommende torsdag.

– Det er alltid med blandede følelser man starter et nytt kapittel i livet sitt, men samtidig er det et privilegium å kunne forlate klubben i en situasjon der den står sterkere enn noen gang. Det er mange følelser akkurat nå, men jeg føler en enorm glede over å ha vært sammen med alle i Häcken, sier nordmannen.

Svenske Aftonbladet skrev onsdag at Høgmo hadde gitt Häcken-spillerne beskjed om at han var ferdig i Göteborg-klubben. Der har nordmannen hatt kjempesuksess siden han tok over treneransvaret i 2021. I fjor ble klubben seriemester, mens de denne sesongen avsluttet på en sterk 3.-plass.

– Vi har vært gjennom mye sammen, og dette er erfaringer du vil ta med deg, som har vært betydningsfulle i klubbens historie. Det er klart at dette er en emosjonell avslutning, men samtidig er det en hedersbevisning for produktet vi har skapt sammen og som vi nå har alle muligheter til å føre videre med den neste hovedtreneren, sier sportsdirektør Martin Ericsson.

– Jeg vil takke Per-Mathias av hele mitt hjerte, både personlig og fra klubbens side, for det han har bidratt med på og utenfor banen, legger han til.

Koblet til Sverige-jobb

Høgmo har den siste tiden også vært satt i forbindelse med den ledige jobben som svensk landslagssjef.

Urawa Red Diamonds er regjerende mestre i den asiatiske mesterligaen.

Høgmo har en fortid som trener for det norske herrelandslaget i fotball, der han i 2015 var nær å ta laget til EM i Frankrike. I 2000 ledet han kvinnelandslaget til OL-gull, og han har også vært innom blant andre Rosenborg, Tromsø og Fredrikstad i løpet av trenerkarrieren.