Golfstjerne bekrefter: Går til saudiarabiske LIV

Jon Rahm og LIV-sjef Greg Norman poserer for kameraet etter at overgangen ble offisiell. Foto: Scott Taetsch / LIV Golf / AP / NTB

NTB

Masters-mester Jon Rahm hopper av PGA-touren og blir den mest profilerte golferen i LIV Tour, som er sponset av Saudi-Arabia.

29-åringen bekrefter nå at han melder overgang til LIV Tour, en overgang som sender nye sjokkbølger gjennom golfsporten.

– Nå er det offisielt. Dette er meg, som etter alle ryktene sier at jeg offisielt slutter meg til LIV Golf, sier Rahm til Fox News.

Pengestinne LIV Golf ble startet i fjor og fikk mye kritikk fordi Saudi-Arabia anklages for å bruke touren som et verktøy for sportsvasking.

Samarbeider

Etter det som ble omtalt som en borgerkrig i golfsporten, har PGA-touren og LIV-touren inngått samarbeid.

Rahm har vunnet Masters-turneringen og US Open på PGA-touren.

LIV-touren hentet en rekke store stjerner fra PGA før sist sesong. Det førte til at spillerne ble bannlyst fra PGA- og europatouren, men i sommer kom sjokkmeldingen om at alle tre tourer skal slå seg sammen.

I etterkant måtte lederne av golftourene forklare seg foran det amerikanske senatet. Ennå er ingen avtale mellom tourene signert før fristen 31. desember.

Var kritisk

Rahm har tidligere gått hardt ut mot spillere som har meldt overgang.

– Det er ikke noe jeg tror er best for meg og mitt ettermæle. Alle kan gjøre som de vil, men for en som meg, som har hele fremtiden foran seg, høres det ikke smart ut, sa han i fjor.

LIV-touren skiller seg fra PGA-touren ved at det spilles tre i stedet for fire runder. Spillere på LIV-touren får imidlertid ikke poeng på verdensrankingen og kan dermed ikke spille seg til automatisk plass i majorturneringer og Ryder Cup. Som vinner av Masters har Rahm automatisk plass der ut livet om han ønsker.

Rahm var i september med da Europa slo USA i Ryder Cup-duellen i Roma.