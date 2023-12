Hergeirsson om påstått «VM-rigging»: – De må snakke sammen

Thorir Hergeirsson innrømmer at VM-oppsettet gir enkelte fordeler til vertsnasjonene, i årets tilfelle Norge, Sverige og Danmark.

NTB

Thorir Hergeirsson vil ha samtaler etter VM om ordningen rundt gruppesammensetningen i framtidige mesterskap. Den har vært kritisert.

Flere har reagert på opplegget som før mesterskapsstart gir arrangørlandene fordelen av å velge én deltaker hver fra toppseedingsnivået og plassere denne slik at de møtes i hovedrunden.

Sveriges VM-sjef Krister Bergström har bekreftet at det for deres del lå sportslige grunner bak valget, og at de kommersielle hensynene kom i andre rekke.

Norge valgte å plassere Frankrike i sin gruppe i hovedrunden. Det betyr at lagene ikke kan møtes igjen før i en medaljekamp etter dette.

Etter onsdagens kamp mot Angola sa Norges landslagstrener Thorir Hergeirsson følgende:

– Jeg tror ikke dette er gjort for å rigge noe. Dette er gjort for å gjøre det mer interessant, forutsigbart for arrangører og medier, sa Hergeirsson til Nettavisen.

Fordeler

Landslagssjefen erkjente imidlertid at det gir enkelte fordeler for vertsnasjonene.

– Hvis det skulle handlet om det rent sportslige, som idrettens utvikling har gjort at det sjeldent gjør, så er det nok ikke (helt rettferdig), fortsatte Hergeirsson.

Debatten rundt dette temaet ble naturlig nok igjen plukket opp på torsdagens pressetreff i Trondheim.

– For oss er ikke dette noe vi kan bruke energi på midt i et mesterskap, men jeg synes absolutt at de nasjonale forbundene og Det internasjonale håndballforbundet (IHF) bør sette seg ned etter VM og se ordentlig på dette, for å finne ut hvordan de vil ha dette i framtiden, sa Hergeirsson til NTB.

Endring

– Og da bør det kanskje komme en endring?

– Ja. Ut fra Fair Play-tanken så bør det det, men så er det slik at vi jobber hardt for å holde på interessen, og mediene er en sterk aktør i dette. Rettighetshaveren er veldig opptatt av at de beste lagene skal være med i cupspillet, sa Hergeirsson.

Neste motstander for Norge i VM er Slovenia fredag kveld. To dager senere venter Frankrike i en gigantduell i Trondheim Spektrum.

Norge er tittelforsvarer i VM etter seieren i Spania for to år siden.

Slovenia har én marerittmotstander, og den heter Norge. Elleve kamper har endt med elleve norske seirer.