Adresseavisen: Petter Northug mister alle skirenn ut året – fortsatt skadetrøbbel

NTB

Petter Northug (37) er ennå ikke kvitt problemene etter overbelastningen og går glipp av begge Ski Classics-rennene før nyttår.

De to rennene i Bad Gastein i Østerrike til helgen går uten trønderen. Det blir heller ikke deltakelse i italienske Val Vanosta helgen etter.

Northug skal være på plass i egenskap av av laget sitt, men uten å gå renn.

– Petter har fremgang på overbelastningen, men det er fortsatt litt for tidlig med konkurranse. Han satser på å være tilbake i konkurranse på nyåret, sier Northugs team-manager Pål Trøan Aune til Adresseavisen.

I november ble det kjent at Northug hadde pådratt seg trøbbel med en muskel i overarmen. Det gjorde at han måtte stå over planlagte skirenn både i finske Muonio og de nasjonale åpningsrennene på Beitostølen.

Det første løpet etter nyttår går i Sexten i Italia 13. januar. Der venter et 62 kilometer langt løp i klassisk stil.