Herrem om fordeler for VM-verter: – Slik har det vært i mange år

NTB

Diskusjonen om håndball-VM og rigging av grupper, har skutt fart de siste dagene. Camilla Herrem slår oppgitt ut med armene etter snart 15 år med samme opplegg.

Både Danmark, Sverige og Norge fikk velge én deltaker hver fra toppseedingsnivået og plassere denne slik at lagene møttes i hovedrunden.

For Norges del dreide det seg om regjerende OL-vinner Frankrike.

Dette gjør at Norge ikke kan møte det franske laget igjen før i en medaljekamp.

– Dette er absolutt ikke noe nytt. Slik har det vært i mange år. Skal vi ha denne diskusjonen hver gang? Skal vi klage hver gang en vertsnasjon får det slik? Jeg føler at folk får ta det som det er og fokusere på noe annet, sier en lett oppgitt Herrem til NTB.

– Denne gangen er det Danmark, Sverige og Norge som får denne fordelen. Neste gang og gangen etter det, blir det noen andre. Dette har jeg absolutt ikke noe fokus på.

Hun har spilt mesterskap på hjemmebane to ganger i karrieren: EM i 2010 og årets VM.

Alle andre ganger har hun spilt hjemmefra og sett arrangørland med gunstige forutsetninger.

2021-VM fikk vertsnasjon Spania hjelp. Gruppeinndeling hovedrunden ble endret et par dager etter trekningen. Det grepet gjorde at Spania slapp unna de fleste storlagene før en eventuell semifinale.

Norge slo Spania i semifinalen og sikret senere gullet.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) kjenner seg ikke igjen i brudd på fair play-konseptet og svarer slik. – Det hjelper bare populariteten til håndballen å fikse betingelsene for at flere fans ska bli eksponert for sporten og legge til rette for flere tilskuere, skriver IHF-talsmann Adrian Costeiu.