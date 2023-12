Herrem-trippel på 69 sekunder: – Kan nesten kaste pasninger i blinde til henne

NTB

Camilla Herrem serverte et sprintshow og måldelikatesser da Norges håndballdamer blåste Angola av banen med 37-19 i VM.

Norge har scoret 159 mål på sine fire første kamper i mesterskapet.

Herrem leverte sitt kanskje raskeste «hat trick» på håndballbanen mot Angola. Hun sprintet inn tre mål i løpet av bare 1.09 minutts spill i førsteomgangen.

Hadde det vært fartsgrenser i håndballen, ville Herrem risikert bøter. Hennes løpsfest på venstrekanten ble et mareritt også for Angola.

– Jeg har jobbet hardt med hurtighet siden i sommer. Jeg tror jeg kanskje er raskere nå enn i VM i 2021, sa Herrem til NTB.

Hun ble mamma for andre gang i mars.

Norges eldste utespiller i VM nærmer seg 900 landslagsmål på snaut 300 kamper etter sju fulltreffere onsdag.

Hun ble også kåret til kampens beste spiller av en jury i hallen i Trondheim. Etter fire kamper i årets VM er Herrem oppe i 27 mål.

– Primitivt, kalte Viaplay-ekspertkommentator Gunnar Pettersen Angolas angrepsspill.

Toppduoen tilbake

Det bidro til at Norge ledet 20-9 ved pause, og hjemmepublikummet har fortsatt til gode å kjenne på spenning under de norske kampene i VM.

For første gang siden EM-gullet for vel et år siden, var keeperessene Katrine Lunde og Silje Solberg-Østhassel sammen i kamptroppen.

– Det nærmer seg nå. Jeg er veldig fornøyd. Så er det jo en drøm å stå bak dette forsvaret. De gjør at jeg får en del distanseskudd som jeg kan lese, sa Solberg-Østhassel til NTB.

Hun serverte også et par målgivende pasninger til Herrem-ekspressen. – Det er nesten så man kan kaste ballen i blinde mot Camilla. Hun løper etter ballen. Det var et godt samarbeid, sa keeperen.

Solberg-Østhassel leverte sju redninger på de elleve første Angola-skuddene. Formkurven hennes peker skarp oppover snaut fire måneder etter fødsel.

Slovenia neste

Heller ikke mot Slovenia (fredag) forventer TV-ekspertene trøbbel for Norge.

– Den kampen vinner Norge med 100 prosent sikkerhet, sier TV2s Bent Svele til NTB.

– 80 prosent mulighet for norsk seier, sier Pettersen til NTB.

Billettprisene ble barbert for noen dager siden etter tregt salg. Det grepet bidro til at Trondheim Spektrum var nesten fullsatt med 6826 oppmøtte tilskuere.

Norge avslutter hovedrunden mot regjerende OL-vinner Frankrike søndag. Det blir en ren gruppefinale. De to beste lagene i puljen sikrer spill i kvartfinale tirsdag.