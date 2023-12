Vålerenga styrer mot fornyet eliteseriekontrakt: – Forløsende

Daniel Håkans scoret for Vålerenga mot Kristiansund onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Vålerenga var klart best i onsdagens 2-0-seier over Kristiansund. Det lover godt før returkampen i kvalifiseringen til Eliteserien i fotball.

Daniel Håkans og Simen Juklerød scoret målene som sender Oslo-laget hjem med en komfortabel ledelse i dobbeltkampen. Lagene møtes i hovedstaden søndag.

– Det var forløsende siden det var mitt første mål i år. 2-0 borte er sterkt og vi var skjerpet gjennom hele kampen. Vi hadde god kontroll. De var litt farlige på kontringer og dødballer, men vi vant fortjent, sa Juklerød til TV 2.

KBK-spiss Benjamin Stokke ble toppscorer i 1. divisjon denne sesongen med 16 nettkjenninger, men bortsett fra en stor mulighet fikk han lite å jobbe med mot gamleklubben.

Vålerenga reddet kvalikplass med et sterkt 1-1-resultat mot bronsevinner Tromsø i siste serierunde. Kristiansund slo Bryne og Kongsvinger på veien til siste kvalifiseringsrunde.

Vålerenga tok styringen på kampen, men slet med å skape de aller største sjansene. De foret innlegg til Andrej Ilic, men KBK-forsvaret holdt serberen i sjakk.

Ilic ble hentet underveis i sesongen og scoret ni mål på 13 kamper for blåtrøyene.

Avgjorde

Den første store sjansen var det hjemmelaget som kom til på tampen av omgangen. Stokke fikk gå opp helt alene inne i feltet, men headingen gikk like utenfor.

I annen omgang fortsatte gjestene å holde på ballen og sette KBK under press, og etter en drøy time kom uttellingen. Christian Borchgrevink slo en flott ball inn i feltet, der Håkans bredsidet den i mål.

Fem minutter før slutt leverte Vålerenga nok et godt angrep. Mohamed Ofkir slapp ballen perfekt til Juklerød som satte den i mål fra skrått hold.

Nylig ble det klart at Amund Skiri blir fast hovedtrener for KBK. Han spilte for Vålerenga da Oslo-klubben vant sin hittil siste seriemesterskap tilbake i 2005.

Avskjed for Michelsen

Skiri ble hentet inn da Christian Michelsen mistet jobben tidligere i år. Michelsen ble takket av på banen før onsdagens kamp.

«Vi takker for alle de store øyeblikkene som Christian har bidratt til i Kristiansund Ballklubb, og ønsker lykke til videre!» skriver KBK på sine nettsider.

Kristiansund rykket ned fra Eliteserien i 2021 og har siden kjempet for opprykk.

Vålerenga har ikke vært nede fra øverste divisjon siden 2001.