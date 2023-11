Skiforbundet om varslingssak: Hendelser brøt med etiske regler

NTB

Norges Skiforbund har gått gjennom varslingssaken knyttet til Frode Pedersens påstander om ukultur. Enkelthendelser brøt med etiske regler.

Den tidligere skismøreren Pedersen, som ikke fikk fornyet kontrakt med forbundet foran den kommende sesongen, åpnet tidligere i høst opp om det han oppfatter som en ukultur og kritikkverdige arbeidshold knyttet til miljøet i det norske smøreteamet.

– Det har blitt skapt en ukultur. Mitt ønske er at arbeidsmiljøet blir bedre for de ansatte. Jeg vil få fokus på grunnleggende verdier, vanlig oppførsel og behandling av mennesker med respekt. Det skjer en del i kulissene folk ikke ser dessverre, sa Frode Pedersen til VG.

Pedersen var Johannes Høsflot Klæbos hjelper i seks år på landslaget.

I etterkant av Pedersens intervju med VG åpnet forbundet en intern varslingssak, som nå er ferdig behandlet.

«Konklusjonen er at det ikke har forekommet lovbrudd, men at enkeltstående hendelser bryter med Skiforbundets etiske regler», heter det i uttalelsen.

Stor belastning

Generalsekretær Arne Baumann er tydelig på at selv om behandling av varselet ikke avdekket noen formelle lovbrudd, er det liten tvil om at varsler selv har opplevd det som et vanskelig arbeidsmiljø, og som har vært en stor belastning for ham.

– Selv om varslingssaken er avsluttet, er det fremkommet kunnskap gjennom behandling av varselet som vil være viktig for oss fremover. Det gjelder både hvordan håndtere negative hendelser i arbeidsmiljøet for dem som jobber ute i felt, men også våre rutiner for behandling av varslingssaker, sier Baumann i Norges Skiforbund.

Forbundet engasjerte Elden Advokatfirma ved advokat Per Ragnar Bronken i saken.

– Det er vår vurdering at de kritikkverdige forholdene som er fremhevet av varsler, ikke utgjør lovbrudd etter norsk rett. Videre er det ingenting som tyder på at varsler har blitt utsatt for gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven på noe tidspunkt, sier Bronken.

– Utfordringer

Advokaten vurderer imidlertid at det er klart at noen av de enkeltstående hendelsene som det er varslet om, er å anse som «utilbørlig opptreden» etter NSFs «etiske retningslinjer for skiidretten».

– Vår oppfatning på bakgrunn av det faktum som er presentert, er at arbeidsmiljøet har mange positive sider som verdsettes innad i teamet, men at det også er utfordringer. Dette fremstår imidlertid ikke som en like stor utfordring i dag og heller ikke som en dominerende del av arbeidsmiljøet, sier advokat Bronken.

Generalsekretær Arne Baumann har orientert skistyret om behandlingen av varselet, og at varslingssaken nå ansees som avsluttet.