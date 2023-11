Liva Ingebrigtsen: – 99 prosent sikker på at vi akkurat har hatt innbrudd

Kona til friidrettsprofilen Henrik Ingebrigtsen tror uvedkommende var inne i parets hus onsdag kveld.

I en video publisert på Tiktok sier Liva Ingebrigtsen (27) at hun nesten er helt sikker på at det skjedde et innbrudd i hennes og Henrik Ingebrigtsens hus. Det skriver VG.

– Jeg er 99 prosent sikker på at vi akkurat har hatt innbrudd her, mens jeg var hjemme. Jeg forstår ingenting, sier Liva Ingebrigtsen i videoen, ifølge avisa.

Hun sier videre at hun var hjemme med barna da hun hørte en lyd fra underetasjen. Da hun gikk ned for å undersøke oppdaget hun at en veske og flere poser i gangen hadde forsvunnet.

Hendelsen omtaler hun som «creepy».

– Vi har blitt ranet, skriver hun på Tiktok, ifølge Nettavisen.

Politiet har vært innom huset. Innbruddet vil bli anmeldt, opplyser hun.

Ingebrigtsen-paret har vært gift siden 2018 og har tre barn. De er bosatt i Sandnes.