Dopingtest-trøbbel før OL i 2026: – Et kappløp med tiden

De italienske arrangørene av vinter-OL i 2026 er usikre på om dopingtester kan analyseres i vertslandet. Italias eneste Wada-godkjente testarena er for liten.

– Vi er i et kappløp med tiden, og vi har ikke mer å tape, sier laboratoriets direktør Francesco Botre.

Verdens antidopingbyrå (Wada) var i 2017 på befaring på FMSI-laboratoriet i Roma. Der ble arbeidet laboratoriet gjorde godkjent, men det ble samtidig gitt beskjed om at det var for lite og for nært utøverne.

Rundt testbygget ligger arenaer for rugby, fektehaller og et treningssenter for Italias OL-komité. Det mener Wada knytter for tette bånd til antidopingarbeidet.

– De fortalte oss at vi hadde to år på å utvide anlegget, men i mellomtiden ble vinterlekene i 2026 tildelt Milano-Cortina. Det var ingen måte den foreslåtte utvidelsen kunne ha håndtert økningen i testing for OL, så Wada ga oss mer tid, sier Botre.

I OL skal 150 tester analyseres hver dag. Det vil ta det årlige tallet opp til 20.000, noe som er 8000 mer enn ellers.

Den «olympiske belastningen» vil være en tilnærmet umulig oppgave for de 25 ansatte ved det 400 kvadratmeter store laboratoriet i Roma. Til sammenligning er størrelsen på testarenaen for neste års Paris-OL på 3000 kvadratmeter.

I alt vil det koste om lag 233 millioner kroner å flytte testarena under OL. Det er medregnet driftskostnadene under lekene.

Wada krever at et testsenter skal være operativt minst ett år før OL-start. Dermed begynner Botre og co. å få det travelt. OL starter i februar 2026.

Hvis testsenteret i Roma ikke blir klart, må testingen gjørs utenlands, enten i Paris eller Köln, skriver AFP.