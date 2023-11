Brann utestenger supporter i 35 kamper – kastet bluss som traff barn

Det ble kastet bluss ned fra øvre del av Brann Stadion og ned mot banen da Brann slo Bodø/Glimt 4-2.

NTB

Personen som kastet et bluss som traff flere på tribunen under Branns seier over Bodø/Glimt, utestenges i 35 kamper.