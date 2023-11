Haalands 40. mesterligamål hjalp Manchester City til 3-2 og gruppeseier

NTB

Loïs Openda truet Manchester Citys ubeseirede hjemmerekke i mesterligaen, men Phil Foden ordnet med ett mål og to assist 3-2 mot Leipzig og gruppeseier.

Erling Braut Haaland scoret sitt 40. mesterligamål da han framspilt av Foden reduserte til 1-2 tidlig i 2. omgang. Foden utlignet selv og serverte så innbytter Julian Álvarez vinnermålet.

Openda fikk City-stopperne Manuel Akanji og Rúben Dias til å så veldig dårlige ut da han herjet med dem etter tur i den første omgangen og scoret to fine solomål. Leipzig-laget som for åtte og en halv måned siden ble slått 7-0 på samme bane så ut til å få sin revansj, men slik skulle det ikke gå.

I det 54. minutt spilte Foden fram Haaland med en følsomt utsidespark, og den norske superspissen gjorde ingen feil alene med keeper.

Tre dager etter at han ble raskeste spiller til 50 Premier League-mål (48 kamper) ble han den raskeste til 40 Champions League-mål (35 kamper).

Trengte Haaland-målet

16 minutter senere gjorde Foden det selv etter å ha fått en pasning fra Josko Gvardiol. Han rykket forbi Mohamed Simakan og skjøt smart mellom beina på Lukas Klostermann, og det sto 2-2.

I kampen mellom to lag som allerede var klare for åttedelsfinale ville det holde for å garantere gruppeseieren, men i det 87. minutt satte Foden opp Álvarez, og den argentinske verdensmesteren ble matchvinner.

– Første omgang er det dårligste jeg har sett oss. Mot og motivasjon vendte kampen. Dette laget har ypperlig mentalitet, og det er godt å se, sa Foden til TNT Sports.

– Vi trengte det første målet for å komme i gang, sa han.

I fare

Citys rekke på 28 hjemmekamper uten tap i mesterligaen var i alvorlig fare halvveis, etter en svak omgang av hjemmelaget.

I det 13. minutt slo Leipzig-keeper Janis Blaswich et langt oppspill. Openda gikk i kroppen på Akanji, som misset i forsøket på å nå ballen med hodet, og stakk i rommet bak ham. Den belgiske spissen stormet alene mot City-keeper Stefan Ortega og skjøt i lengste hjørne.

I det 33. minutt scoret Leipzig igjen etter å ha vunnet ballen dypt på egen halvdel. Xavi Simons spilte opp på Openda, som helt ute ved venstre sidelinje brukte muskler igjen, fikk ballen forbi Dias og hadde masse rom å løpe i bak ham. Han skar inn forbi Gvardiol, som hadde stormet til for å hjelpe, og scoret ved nærmeste stolpe.

Sceneskifte

Åtte og en halv måned etter at City slo Leipzig 7-0 hjemme i mesterligaen med fem Haaland-scoringer, så Guardiolas menn plutselig sitt første CL-tap på hjemmebane siden 2018 i hvitøyet. Den regjerende mesteren var ikke bare ubeseiret i 28 hjemmekamper (hvorav de ti siste var vunnet), men også i 17 strake CL-kamper uansett arena.

Mens Openda herjet med City-forsvaret, imponerte Marco Roses lag defensivt ved å nekte City å spille seg til flere enn noen få sjanser i den første omgangen.

Den første og største kom i det 13. minutt da Bernardo Silva la et frispark på hodet til Dias, men headingen fra kort hold gikk rett over mål.

Haaland-misser

I det 21. minutt fikk Haaland tilrevet seg ballen i bakrommet, men han fikk ikke klem på skuddet, som hoppet inn til keeper.

Noen minutter etter 0-2-målet skjøt jærbuen vilt over mål da Rico Lewis la ballen til rette for ham, etter et angrep der Haaland først skapte en sjanse for Jack Grealish.

På overtid i omgangen nikket Haaland rett på keeper da han nådde et innlegg ved lengste stolpe.

Etter sidebytte hadde Haaland funnet målformen igjen, og hans reduseringsmål var glimrende utført. Fem minutter før slutt hadde han sjansen til å bli matchvinner, men igjen gikk et hodestøt rett på keeper. Det skulle ikke spille noen rolle, for rett etter kom målet som sikret den 11. strake CL-seieren på eget gress.