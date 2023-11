Politiet: Etterforskningen av Gjert Ingebrigtsen fortsetter – alle barna har status som fornærmet

NTB

Gjert Ingebrigtsen advokat John Christian Elden sier friidrettsprofilen vil fortsette å samarbeide med politiet og håper på en rask konklusjon i saken.

Tirsdag kom Sør-Vest politidistrikt med en oppdatering rundt fremdriften i den pågående etterforskningen. Der fremgikk det at politiet har avhørt alle de fornærmede. Også Gjert Ingebrigtsen har vært inne til avhør.

Videre het det at alle Ingebrigtsens barn har fått status som fornærmet i saken.

– Ut fra opplysninger i saken var det naturlig å gi samtlige av barna status som fornærmet. Alle de fornærmede er nå avhørt. Gjert Ingebrigtsen har status som mistenkt. Han er avhørt og kjenner seg ikke igjen i mistankegrunnlaget, sier politiinspektør Terese Braut Våge.

Hun opplyser videre at politiet fortsetter sine undersøkelser i saken.

– Politiet har foretatt flere vitneavhør i saken. Hvilke vitner som er avhørt og hva de har forklart ønsker jeg ikke å gå inn på, sier Braut Våge.

Flere avhør

Det er også planlagt flere vitneavhør i tiden fremover.

– I en etterforskning vil politiet alltid vurdere status for den enkelte etter hvert som etterforskningen skrider fram. Omstendigheter i denne saken, herunder at barna er født over en svært lang tidsperiode, gjør at det også er naturlig for politiet å vurdere eventuell foreldelse opp mot enkelte av de fornærmede, sier politiinspektøren.

Gjert Ingebrigtsens advokat, John Christian Elden, sier følgende til NTB om ståa i saken:

– Ingebrigtsen vil fortsatt samarbeide fullt ut med politiet og er fortsatt trygg på utfallet av etterforskningen.

– Som det fremgår av dagens løypemelding fra politiet har min klient fortsatt kun status som mistenkt i saken. Etterforskningen har så langt ikke frembragt forhold som har gitt grunnlag for en endret status for ham, legger han til.

Politiet startet etterforskning som følge av en aviskronikk fra friidrettsbrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen. Der hevdet de at ubehag, frykt og vold hadde vært en del av oppveksten.

– Politiet er fortsatt i en etterforskningsfase, hvor formålet med etterforskningen er å avdekke om det foreligger straffbare forhold, sier politiinspektør Braut Våge.

Vil ta tid

I tirsdagens pressemelding understreker politiet at etterforskninger av saker som gjelder mistanke om mishandling i nære relasjoner krever grundig etterforskning som erfaringsmessig tar tid.

John Christian Elden håper en avklaring vil foreligge så raskt som mulig.

– En slik sak vil være en stor belastning for enhver familie. Medieoppmerksomheten rundt denne saken gjør belastningen enda større for alle berørte, og vi håper politiet raskt vil komme til en konklusjon i saken, sier han til NTB.

Ved siden av at politiet på eget initiativ startet sine undersøkelser, leverte bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen inn en anmeldelse i saken på vegne av én av de fornærmede.

Politiet opplyser å ha opprettet sak med utgangspunkt i straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner.