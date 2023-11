Inter trygget tabelltoppen – stoppet rivalens seiersrekke

Lautaro Martínez jubler etter å ha gjort 1-1 for Inter borte mot Juventus. Foto: Fabio Ferrari / LaPresse / AP / NTB

NTB

Lautaro Martínez fikset 1-1-scoringen som gjør at Inter fortsatt leder Serie A. Søndagens resultat stanset Juventus' vinnerstim.

Storkampen i Italia bød på mye nerve, men et avgjørende seiersmål kom aldri. Dermed topper Inter fremdeles to poeng foran Juventus.

I en liten periode før pause var rollene snudd. Dusan Vlahovic tok vertene opp i 1-0, men kun seks minutter senere var Inter à jour igjen.

Martínez gikk på et lurt løp og styrte inn Marcus Thurams pasning i det lengste hjørnet. Det var mål nummer 13 for Serie As toppscorer denne sesongen.

Med uavgjort stoppet seiersrekken til Juventus på fem ligakamper. Inter hadde fire trepoenger på rad før søndagens oppgjør i Torino. Begge har kun tapt én gang så langt i høst.