Sen straffescoring ga ellevilt 4-4-drama på Åråsen

Det gikk hardt for seg mellom Lillestrøm og Odd i Eliteserien søndag. Foto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

Et straffespark langt ut i overtiden sørget for ett poeng til hvert av lagene da Lillestrøm spilte 4-4 mot Odd i et forrykende eliteserieoppgjør søndag.