Stabæk vant etter overtidsdrama på Nadderud – forbi Sandefjord før siste runde i Eliteserien

Mushaga Bakenga scoret for Stabæk mot Sandefjord søndag. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Kevin Kabran sikret tre livsiktige Stabæk-poeng da han scoret 2-1 på overtid mot Sandefjord søndag kveld.

Stabæk har 29 poeng, mens Sandefjord står med ett poeng mindre når én serierunde gjenstår. Vålerenga er også innblandet i nedrykksdramaet.

Sandefjord tar imot Lillestrøm på eget gress, mens Stabæk møter Haugesund på bortebane.

For Sandefjord var forutsetningene at en trepoenger mot Stabæk ville bety dårligst kvalifiseringsplass, uavhengig av resultatet i kampen mellom HamKam og Vålerenga på Briskeby.

Sentral Bakenga

Etter kun få minutter ble Mushaga Bakenga spilt gjennom, men spissen bommet alene med Hugo Keto. Sekunder senere dukket han opp i enden av et strålende angrep og stupheadet inn 1-0.

– Det skulle bare mangle etter den første bommen, så det var godt, sa Bakenga til TV 2 i pausen.

Mot slutten av første omgang kom Sandefjord til flere farligheter, men gjestene fikk ikke hull på byllen.

Bob Bradley ga 16-åringen Sebastian Olderheim tillit på Stabæk-midtbanen søndag. Unggutten viste seg flott fram med flere gode involveringer. Like før pause fikk han til en god avslutning som ble stanset av Keto.

Opptur under Bradley

Innenfor de første minuttene etter pause kom Sandefjord til to store sjanser, men bortelaget hadde ikke marginene på sin side. Da klokken passerte timen, var Bakenga kun noen centimeter unna å gjøre 2-0.

Kort tid senere fikk Sandefjord straffespark. Tveter scoret sikkert 1-1 og spolerte de tre poengene for vertene.

Etter en skrekkelig rekke på 14 strake seriekamper uten seier har det sett langt lysere ut for Stabæk siden starten av oktober. Før søndagens nøkkelduell mot Sandefjord var fasiten to seirer, fire uavgjort og tre tap siden Bob Bradley tok over treneransvaret.

– Jeg har det fint. Spillerne er klare når poengene betyr som mest. Laget har trent bra og restituert godt, sa Stabæk-sjef Bob Bradley til TV 2 før kampstart.