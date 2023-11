Tottenham kollapset igjen – Aston Villa snudde til seier

Son fikk to mål annullert på grunn av offside i PL-oppgjøret mot Aston Villa. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

NTB

Tottenham gikk på sitt tredje strake tap i Premier League da Aston Villa vendte til 2-1. Hele fire mål ble annullert i løpet av kampen.

Dermed ble Tottenham forbigått av Aston Villa på tabellen. Sistnevnte står med 28 poeng og er ligafirer, mens «Spurs» ligger på plassen bak med to poeng mindre.

De liljehvite fra London hadde åtte seirer og to uavgjort på sesongens første ti ligakamper. De siste tre har alle endt med nederlag selv om Tottenham har tatt ledelsen først.

Giovani Lo Celso tok vertene i føringen med en suser fra distanse etter drøyt 20 minutter.

Rett etterpå trodde Ollie Watkins at han hadde utlignet etter et strålende angrepsspill fra gjestene. En VAR-sjekk annullerte likevel målet for offside.

Det samme utfallet skjedde med Son Heung-mins fulltreffer to minutter før pause. Istedenfor utlignet Pau Torres med et kontant hodestøt rett før hvilen.

Et kvarter etter pause ble nok en Son-scoring annullert. Kort tid etterpå sendte Watkins gjestene i føringen. Son hadde en tredje ball i nettmaskene i sluttminuttene, men også den ble annullert for offside.

Tottenham møter Manchester City på bortebane neste søndag, mens Aston Villa gjester Bournemouth samme dag.