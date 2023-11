Alpinist Maria Tviberg pådro seg alvorlig kneskade – mister hele sesongen

NTB

Alpinist Maria Tviberg (29) var maks uheldig og skadet kneet alvorlig da hun falt under storslalåmrennet i Killington lørdag. Hun blir borte resten av sesongen.

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Det er selvfølgelig kjipt å pådra seg nok en kneskade, men jeg er ved godt mot. Nå setter jeg kursen hjemover for å gjøre en grundigere undersøkelse i samarbeid med det medisinske helseteamet til Norges Skiforbund og Olympiatoppen, sier Tviberg.

Bergenseren har tidligere vært plaget med alvorlige kneskader. Hun har tidligere hatt to korsbåndsskader i hvert kne.

Tviberg var uheldig midtveis i 1. omgang av verdenscuprennet i Vermont lørdag.

I etterkant holdt hun seg til kneet og ble sendt til det lokale sykehuset for sjekk. Der ble det klart at hun pådro seg en alvorlig skade i venstre kne, og sesongen er over.

29-åringen ble tidligere i år verdensmester i parallellslalåm.