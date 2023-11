Haaland med fra start for Manchester City mot Liverpool

NTB

Erling Braut Haaland starter på topp for Manchester City når de tar imot Liverpool til gigantmøte i Premier League lørdag formiddag.

Det kommer fram av Citys startellever.

Manchester Citys stjernespiss kom småskadd tilbake fra landslagssamling med Norge sist helg.

Haaland har hatt et problem i ankelen, men kunne trene med lagkameratene både torsdag og fredag, hvor City-trener Pep Guardiola kunne røpe at han hadde et håp om at nordmannen skulle rekke Liverpool-kampen.

– Han trente i går med litt ubehag, og vi trener i dag også. Forhåpentlig kan han være en del av den (treningen), sa Guardiola på pressekonferansen foran lørdagens kamp.

Serieleder City spiller hjemmekamp mot tabelltoer Liverpool. Ett poeng skiller dem etter tolv serierunder.

Det var spørsmålstegn rundt flere City-spillere inn mot kampen. Foruten Haaland hadde også keeper Ederson, Nathan Aké, Sergio Gómez slitt med skader den siste tiden.

Ederson og Aké er også i startelleveren, mens Gomez starter kampen på benken.

Haaland er toppscorer i Premier League med 13 fulltreffere så langt.