Zuccarello med målgivende da Minnesota Wild tapte igjen

NTB

Mats Zuccarello hadde en assist da Minnesota Wild gikk på sitt sjette tap på rad mot Colorado Avalanche natt til lørdag.

Den første perioden bølget fram og tilbake, men ingen av lagene klarte å utnytte muligheten før Avelanches Ross Colton skjøt pucken i mål via stolpen litt over to minutter før perioden var over.

Wild, som var kledd i sine grønne og gule retro-drakter for anledningen, fikk en god mulighet til å utligne i starten av den andre perioden i overtall.

Det klarte de ikke. Isteden pådro de seg flere utvisninger på rekke og rad, noe som gjorde at gjestene fra Colorado kunne øke ledelsen etter åtte minutters spill ved Valerij Nitsjusjkin.

Slo tilbake

Da våknet Wild. Kun sekunder etterpå kunne Kirill Kaprizov redusere for hjemmelaget. Skuddet var det første de hadde på mål på 21 minutter i kampen.

Zuccarello og hjemmelaget skulle igjen få muligheten i overtall og denne gangen lykkes det. Nordmannen sendte pucken inn foran mål hvor svenske Joel Eriksson Ek styrte den i mål. Dermed var lagene like langt med en periode igjen å spille.

Utnyttet ikke mulighetene

Fem minutter ut i den siste perioden skulle gjestene fra Colorado igjen ta ledelsen. Denne gangen ved Kurtis MacDermid.

Wild presset på, men fikk ikke uttelling. Med under fem minutter igjen fikk hjemmelaget igjen muligheten i overtall. Heller ikke denne gangen klarte de ikke å utnytte overtallet.

Dermed ble det sjette tapet på rad for Wild. Zuccarello fikk 18 minutter og to sekunder på isen.