Skipresidentens innrømmelse etter konfliktene: – Et kulturproblem vi må ta på alvor

NTB

Norges Skiforbund er blitt kritisert for måten de behandler mennesker på. Dialog blir ekstra viktig framover, mener skipresident Tove Moe Dyrhaug.

Uttalelsen ga hun som gjest i TV 2-programmet «Ærlig talt» fredag ettermiddag. Der svarte hun på flere spørsmål om konfliktene skiforbundet har stått i med egne utøvere og ledere de siste årene.

Lucas Braathen, Johannes Høsflot Klæbo og Clas Brede Bråthen er blant dem som har gått ut mot NSFs måte å behandle folk på. Dyrhaug svarte slik på et direkte spørsmål om det er et kulturproblem i organisasjonen hun styrer:

– Ja. Når folk ikke føler seg godt behandlet, så er det et kulturproblem vi må ta på alvor. Og da er jo dialog og kommunikasjon kjempeviktig for å komme seg videre.

Dyrhaug forklarte også hvorfor hun ikke grep inn i konflikten som førte til at Braathen la opp som alpinist i alder av 23 år. Hun mener det ville vært i strid med sin egen rolle som Ski-Norges øverste sjef.

– Det er sånn at alle grenene i forbundet sitter med fullt ansvar for sin egen gren. Det kan nok være vanskelig å skjønne at ikke skipresidenten eller skistyret skal gripe inn. Men gjør man det, så har man på en måte satt grenen under administrasjon, sa Dyrhaug.

Trønderen har vært skipresident siden juni i fjor.