Riiber etter turbulent døgn: – Vurderte å legge opp

Jarl Magnus Riiber avbildet under fredagens hoppdel i verdenscupåpningen i kombinert. Foto: Jussi Nukari / NTB

NTB

Jarl Magnus Riiber slo skulderen ut av ledd etter et drømmehopp i Ruka torsdag. Da var han langt nede. Fredag jublet Riiber for pallplass i verdenscupåpningen.

Riiber innledet sesongen i Finland fredag. Mens lagkameratene konkurrerte på Beitostølen sist helg, sparte kombinertstjernen seg.

Sesongåpningen i Ruka ble dramatisk nærmest fra første stund. Torsdag falt skulderen hans ut av ledd etter et giganthopp i den provisoriske hoppomgangen i Finland.

Et lite døgn og mye usikkerhet senere gikk Riiber inn til annenplass i rennet han lenge var usikker på om han skulle starte i.

– Det har vært et turbulent døgn for min del. Jeg fikk skulderen ut av ledd i går og vurderte å legge opp. Nå står jeg her på pallen. Det er en fin historie, smilte Riiber i en video publisert av kombinertlandslaget.

Langt nede

Skulderen hans gikk ut av ledd da han knyttet neven og jublet etter kjempehoppet i storbakken i Ruka torsdag. Det var smertefullt.

I ettertid var han langt nede og ga klart uttrykk for at det rådet usikkerhet rundt om han kunne konkurrere i Finland. Svaret kom først fredag morgen. Da ble beslutningen om å starte tatt.

Så fulgte Riiber opp med et drømmehopp i prøveomgangen på 142,5 meter, før det ble 134,5 i rennet. Det ga annenplass foran langrennsdelen.

I skiløypa var han med i tetkampen helt inn, men ble slått av lagkamerat Jens Lurås Oftebro.

– På en veldig stang ut-dag både i løypa og bakken ble det et kjempebra resultat, oppsummerte kombinertprofilen etterpå.

Historisk renn

Med til historien hører det at fredagens renn var debuten til kombinertsportens nye kompaktøvelse. Den har vært hardt kritisert fra norsk hold som følge av at den favoriserer langrennsløpere for mye.

Riiber er således blant dem som blir straffet hardest.

Fredag ble det like fullt trippelt norsk i nyvinningens debut. Jørgen Graabak ble nummer tre.